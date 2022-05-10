Шпион, который хочет смотреть Netflix: Райан Гослинг рассказал о своем новом киногерое

Самая горячая кинопремьера Netflix 2022 года – шпионский боевик «Серый человек» — появится на экранах в середине лета. А пока исполнитель главной роли Райан Гослинг рассказал в новом интервью о своем персонаже, который не является типичным шпионом, воспетым в кино.

41-летний актер признался, что именно нетипичность персонажа привлекла его к этому проекту.

«Его цели не в деньгах, не в сокровищах и не в мести, — рассказал Гослинг журналу Empire. — Он просто хочет иметь право сидеть на диване и смотреть Netflix, как и все мы».

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Райан пообещал зрителям захватывающее сочетание юмора и экшена.

«Почти в каждой сцене мы пытались сделать так, чтобы главный герой был в невыгодном положении. И все превращается в наблюдение за тем, как он использует все, что находится в его окружении, чтобы исправить ситуацию, — говорит актер. — И что он чаще всего использует, так это чувство юмора. Это инструмент выживания. Если он сможет найти смешное в абсурдности ситуации, то сможет дистанцироваться от ее опасности».

По сюжету фильма, опытный шпион Сьерра Шесть ввязывает в опасную игру, в результате чего множество киллеров направлено по его душу. Безумного антагониста, который подсылает убийц к главному герою, играет Крис Эванс.

Создатели боевика надеются, что новый шпион понравится зрителям, и про него можно будет снять целую серию фильмов, которая поспорила бы с бондианой. Сам Гослинг признался в интервью, что уже хочет поработать над сиквелом новой картины.

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