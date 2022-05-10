Режиссер продолжения «Грязных танцев» рассказал, каким будет сиквел

Съемки второй части с Дженнифер Грей должны начаться в конце 2022 года.

Вслед за новостью о готовящемся сиквеле культовой мелодрамы «Грязные танцы», в котором актриса Дженнифер Грей вернется к роли Бэби, появилась информация о режиссере проекта.

Им станет 45-летний Джонатан Ливайн, снявший картины «Жизнь прекрасна» (2011), «Тепло наших тел» (2013) и «Та еще парочка» (2019). В новом интервью он рассказал, какой получится вторая часть фильма про Бэби.

Героиня Дженнифер Грей (актрисе уже 62 года) вернется в тот самый пансионат, где случилась ее первая любовь. Действие новой картины развернется в 90-е. Конечно, она уже не будет главным персонажем, ее путь повторит другая девушка. Однако история повзрослевшей Бэби будет занимать важное место в повествовании, переплетаясь с сюжетом о новой героине.

Ливайн выступил соавтором и сопродюсером сиквела, который так же будет называться «Грязные танцы». Уже ведется подбор актеров, причем создатели нового фильма хотят привлечь как можно больше людей из оригинала.

«Самым важным для нас было наличие Дженнифер на борту. Она бесценный сотрудник. Мы постараемся привлечь как можно больше людей из оригинала. Мы хотим быть уважительными (к фильму 1987 года, — Прим. авт.) во всех отношениях, — цитирует режиссера издание Deadline. – Эта картина существует в диалоге с оригиналом. Мы хотим представить ту историю новому поколению. Тем не менее, отсутствие Джонни сильно влияет на сюжет». «Я не могу дождаться совместной работы с Дженнифер, чтобы донести эту прекрасную историю о лете, романтике и танцах до поколения новых поклонников. А старым я обещаю, что мы не испортим вам детство. Мы возьмемся за это задание с утонченностью, амбициями и, прежде всего, с любовью».

Напомним, что Джонни – это возлюбленный Бэби, которого сыграл Патрик Суэйзи. К сожалению, актер умер в 2009 году.

Что касается музыки, то создатели продолжения возьмут некоторые треки из первой части, дополнив их композициями 90-х, в том числе хип-хопом.

Съемки сиквела планируется начать в конце 2022 года, а устроить релиз – в 2024-м.

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