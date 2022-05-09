Новинки военного кинематографа, которые можно посмотреть не только 9 мая

Военная классика кинематографа — то, что мы все любим и пересматриваем. «А зори здесь тихие» или «В бой идут одни старики» стали незаменимыми спутниками весеннего празднования Дня Победы.

Но ежегодно появляются и новые истории о событиях того времени. Российские режиссеры продолжают исследовать непростой период нашей истории, подбирая слова и визуальные образы для повествования о военном времени.

В честь 9 мая мы собрали небольшую подборку киноновинок, которые вы могли пропустить. Так что выходные дни можно будет разбавить изучением новых фильмах о Великой Отечественной войне.

«Уроки войны с Сергеем Минаевым»

Документальный исторический проект «Уроки войны» выпустили эксклюзивно ко Дню Победы, поэтому доступен он с 9 мая. Создателем и ведущим сериала стал Сергей Минаев — журналист, писатель и главный редактор журнала Esquire. В «Уроках войны» Сергей Минаев в простой и понятной форме и в свойственной ему энергичной манере рассказывает о ключевых событиях войны и главных сражениях 1941-1945 годов. В выпуски также вошли уникальные кадры из архивов военной хроники.

Где смотреть: PREMIER

«1941. Крылья над Берлином»

Зрелищный фильм Константина Буслова рассказывает о подвиге летчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота Советской армии во главе с полковником Евгением Преображенским. Во времена Великой Отечественной войны именно этот экипаж совершил первые бомбовые авианалеты на столицу фашистской Германии Берлин. В кинокартине снялись Сергей Пускепалис, Максим Битюков, Гела Месхи, Сергей Гилев, Леонела Мантурова др.

Где смотреть: в кинотеатрах

«Первый Оскар»

Картина Сергея Мокрицкого рассказывает захватывающую романтичную историю о студентах-операторах на фронте. Осенью 1941 года немецкие войска подступали к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с кинокамерами оказаться в эпицентре грандиозной битвы за Москву.

А в мирном Лос-Анджелесе 15-я церемония вручения премии «Оскар» начинается с сенсации − главную кинонаграду Голливуда получает документальная лента из СССР. В фильме сыграли: Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Андрей Мерзликин, Никита Тарасов и др.

Где смотреть: в кинотеатрах

«Мамкина звездочка»

Мини-сериал Александра Балахонова повествует о легендарном летчике Александре Мамкине. После начала Великой Отечественной войны он добровольцем отправляется на фронт. Высшее руководство поручает юноше доставлять посылки партизанам на «кукурузнике», но сам Мамкин мечтает стать летчиком-истребителем.

Когда разведка доносит, что в деревне, около оккупированного Полоцка, сирот морят голодом, начинается операция «Звездочка». Александр становится летчиком-истребителем, спасает жизни детей и боевых товарищей. Главную роль исполнил Михаил Евланов.

Где смотреть: PREMIER

«Седьмая симфония»

Военный драматический сериал Александра Котта расскажет о мужестве, долге и искусстве. Действия разворачиваются в Ленинграде весной 1942 года, где после первой блокадной зимы дирижер Большого симфонического оркестра радиокомитета получает важное правительственное задание — исполнить в осажденном городе Симфонию № 7 Шостаковича.

Сначала это кажется невозможным, так как в оркестре почти не осталось музыкантов. Но в помощь руководителю оркестра Карлу Элиасбергу откомандирован сотрудник НКВД Анатолий Серегин. Справляясь со взаимным недоверием и неприятием, дирижер и лейтенант совершат грандиозное: делают в блокадном городе премьеру Седьмой Ленинградской симфонии. Главные роли исполнили Алексей Гуськов, Алексей Кравченко и Елизавета Боярская.

Где смотреть: СМОТРИМ

«Топор 1944»

Военная драма Евгения Звездакова о разведгруппе с Андреем Смоляковым в главной роли. Разведывательная группа Одинцова берется за новое задание в тылу врага. Члены отряда должны помочь перебраться через линию фронта таинственному молодому мужчине Савичеву, о котором никто ничего не знает.

По следам команды тем временем идут нацисты, вынуждая разведчиков искать новые пути для возвращения. Миссия осложняется внезапным известием о том, что в соседнем госпитале нескольким детям грозит смертельная опасность. Одинцов и другие члены группы решают рискнуть ходом операции и спасти ребят.

Где смотреть: PREMIER

«Рядовой Чээрин»

В этой военно-исторической драме Дмитрий Кольцов показывает зрителю историю, произошедшую глубокой осенью 1943 года. Тогда немецкие снайперы хозяйничали на передовой, а молодой якутский охотник Егор Чээрин только прибывает на фронт.

В первом же бою он вступает в схватку с немецкими захватчиками и существенно меняет ход событий, Именно о дуэли отважного якута с профессиональным немецким снайпером рассказывает этот фильм, и о том, что в войне участвовали самые разные народы СССР.

Где смотреть: Кинопоиск

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