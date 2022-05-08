«Мне повезло»: режиссер «Стражей галактики – 3» объявил о завершении съемок

7 мая голливудский режиссер Джеймс Ганн объявил о завершении съемок нового кинокомикса Marvel «Стражи галактики – 3».

«Я люблю этот удивительный актерский состав и съемочную группу, их прекрасный талант и добрые души. Мне повезло, что они со мной в этом путешествии почти десять лет», — написал 55-летний постановщик в Twitter.

Он опубликовал фото с вечеринки, устроенной актерами франшизы. Напомним, в картине снялись Крис Прэтт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Шон Ганн и Сильвестр Сталлоне. Также свои голоса проекту подарили Вин Дизель и Брэдли Купер.

Это последний фильм о космической команде Стражей галактики в классическом составе, хотя она также появится в новом кинокомиксе «Тор: Любовь и гром». В дальнейшем персонажи франшизы могут «всплывать» в различных фильмах киновселенной Marvel, связанных с космосом. Не исключено, что в будущем студия решит снять продолжение с таким же названием, но состав Стажей уже поменяется.

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