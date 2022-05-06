Как выбрать правильную вешалку для хранения одежды
Видео
Лето близко: как подобрать актуальные солнцезащитные очки
Видео

Джейсон Стейтем меняет профессию: актер снимется в новом боевике «Пчеловод»

Режиссером назначен Дэвид Эйер.

Джейсон Стейтем меняет профессию: актер снимется в новом боевике «Пчеловод»
Джейсон Стейтем. Фото: Global Look Press

Появилась информация о новом фильме Джейсона Стейтема. Ну, какую профессию он примерит на этот раз?

Картина будет называться «Пчеловод» (The Beekeeper). Она описывается, как динамичный экшн-триллер, пропитанный мифологией пчеловодства, рассказывает пути мести одного человека, который рискует национальными интересами.

Эта работа воссоединит Стейтема со студией Miramax, с которой он снял «Гнев человеческий» и «Операция «Фортуна». Как сообщает издание Deadline, сделка завершится на предстоящем Каннском кинофестивале. Режиссером боевика назначен Дэвид Эйер («Патруль», «Отряд самоубийц» 2016 года, «Яркость»).

Добавим, что в производстве находится еще два фильма со Стейтемом: «Неудержимые-4» и «Мег-2: Впадина».

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.

Тэги

боевикДжейсон Стейтемновый фильмсъемки в кино