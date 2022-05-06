Снова крута: Кейт Бекинсейл сыграет в шпионском триллере от режиссера «Тринадцатого района»

Звезда «Другого мира», «Ван Хельсинга» и «Красотки на взводе», 48-летняя Кейт Бекинсейл снимется в шпионском триллере. Картина получила название Canary Black («Черная канарейка»), но не стоит путать его комиксами DC, где есть персонаж с таким же прозвищем.

Кейт сыграет высокопоставленного агента ЦРУ, у которой террористы похищают мужа. Злодеи идут на шантаж, чтобы заставить героиню добыть нужные им сведения. И ей приходится возродить свои связи с преступным миром, чтобы найти заветную информацию.

Как сообщает издание Deadline, режиссером картины выступит французский мастер боевиков Пьер Морель, снявший «Тринадцатый район», «Заложницу» и «Багровую мяту». Инвесторов для фильма будут искать на предстоящем Каннском кинофестивале. Съемки запланированы на конец 2022 года.

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