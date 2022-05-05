Девушки на войне: 9 мая канал «Россия» покажет военную драму «Через прицел»

9 мая на канале «Россия 1» состоится телепремьера военной драмы «Через прицел». Это история про хрупких девушек, которые пошли на фронт добровольцами и стали первоклассными снайперами.

По сюжету в 1943 год опытный стрелок после тяжелого ранения получает от командования неожиданное задание — обучить снайперскому делу молодых курсанток. Тренировать своих подопечных капитан берется весьма жестко. Но ему предстоит столкнуться с невероятной силой характера, упорством и отчаянной храбростью девушек, нежная юность которых совпала с жестокой войной. Позже сформированное из девчат подразделение отправляются на фронт, и героини бросают вызов своему командиру, доказывая, что могут воевать не хуже его.

«Фильм «Через прицел» рассказывает о становлении и взрослении 20-летних девчонок, которые попадают на фронт и, конечно, совершенно не готовы к тому, с чем они там столкнутся. Поскольку на войне самый главный враг — сама война, девушки пытаются с ней по-своему бороться. А именно, стараются остаться «живыми» в страшных обстоятельствах: между боями играют на баяне, танцуют, шутят, красят губы, наряжаются в платья, которые делают из простыней. У каждой из пяти героинь — своя история и свой путь к решению пойти добровольцем», — говорит режиссер картины Сергей Коротаев.

Съемки военной драмы проходили в Москве и Подмосковье. Создателям фильма помогала большая команда историков и военных консультантов. Актеры, кстати, специально занимались с профессиональным снайпером, учились обращаться с оружием, стрелять и бесшумно передвигаться.

В ролях: Павел Баршак, Сергей Пускепалис, Константин Милованов, Василиса Семашкова, Полина Пушкарук, Мария Баева, Екатерина Смирнова, Александра Милешина и другие.

Смотрите военную драму «Через прицел» — 9 мая в 16:20 на канале «Россия 1».

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