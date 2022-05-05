Володинская классика в современном Питере: стартовали съемки фильма «Блондинка»

Это будет картина о молодой женщине, которая не хочет жить по заезженным шаблонам.

В Санкт-Петербурге начались съемки фильма «Блондинка» с Дарьей Жовнер и Евгением Цыгановым в главных ролях. Производством занимается видеосервис Start.

Основой для сценария послужила киноповесть Александра Володина («Осенний марафон», «Пять вечеров», «С любимыми не расставайтесь»), написанная в 1984 году, о молодой девушке в поисках себя. Режиссер Павел Мирзоев осовременил ее и перенес в наши дни.

Героине повести 27 лет. И с точки зрения ее мамы девушка живет абсолютно неправильно: играет в труппе небольшого театра, подрабатывает мытьем окон и влюблена в ненадежного начинающего режиссера. Она игнорирует «нормальных» мужчин и даже не хочет перекраситься в блондинку, что, по мнению матери, является простым путем к успеху в личной жизни. Героиня и дальше могла отстаивать свои жизненные принципы, но театр вдруг оказывается на грани закрытия, а возлюбленный режиссер куда-то исчезает.

«Таким девушкам сейчас около тридцати. Они не пошли в юристы-экономисты, как мы в свое время, отвергают паттерн «дом-семья-работа», пытаются реализоваться в творческих профессиях, а иногда сами их придумывают, — описывает свою героиню Павел Мирзоев. — Я пробовал написать что-то с нуля и вдруг вспомнил про «Блондинку» Володина. Она кто угодно, только не томная нудная страдалица. Это молодая женщина, чуть странная, невероятно активная, стремительная, которая просто физически не в состоянии жить по правилам». «По сути, она — наш общий внутренний идеал, который мы до какого-то момента в себе пестуем, а потом, взрослея, бросаем. Захотелось поговорить об этом со зрителем языком блестящего володинского диалога. Я старался максимально сохранить его лирическую интонацию, как если бы Володин писал эту вещь сегодня, но сценарий шел своим современным маршрутом, и героиня стала вести себя иначе, принимать противоположные решения. Это должно приблизить историю к современному зрителю, которому, я верю, этот фильм сейчас очень нужен».

По словам режиссера, актрису на главную роль искали долго. В итоге среди множества претенденток жернова кастинга прошла Дарья Жовнер. Для нее работа над персонажем Александра Володина стала настоящим актерским подарком.

В картине также снимаются Юлия Марченко, Федор Федотов, Алена Долгоненко, Александра Хромова и другие.

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