Белла Торн сыграет набожную серийную убийцу в новом фильме

Есть еще фанаты Беллы Торн, кроме Егора Крида? Тогда эта новость для вас.

Стала известна следующая роль 24-летней актрисы. Она сыграет главную героиню в триллере Saint Clare («Святая Клэр») по сценарию Гвиневер Тернер, написавшей «Американского психопата» 2000 года.

Это будет экранизация романа Дона Роффа «Клэр в 16 лет». Фильм расскажет о тихой студентке католического колледжа, которой по стечению обстоятельств приходится стать серийной убийцей.

Как пишет издание Deadline, создатели картины продолжают поиск актеров на ключевые роли, но в ближайшее время уже должны начаться съемки. При этом проект хотят превратить во франшизу.

«Мы очень рады работать с невероятной Беллой Торн, она идеально подходит для этой роли», — говорит продюсер фильма Ариэль Элвис.

Добавим, что у молодой Беллы наблюдается настоящий бум в актерской карьере. За четыре года она снялась в 12 фильмах и 5 сериалах. Из последнего в ее фильмографии: хорроры «Ужас Амитивилля: Пробуждение» и «Няня», мелодрамы «На одной волне» и «После пробуждения», триллер «Нация убийц» и драма «Полночное солнце».

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