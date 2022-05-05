Жена Криса Хемсворта не уступает мужу в новом военном боевике

Испанская актриса Эльса Патаки не оставит шанса плохим парням в фильме «Перехватчик».

У звезды боевиков Криса Хемсворта и жена под стать. 4 мая Netflix выпустил трейлер фильма Interceptor («Перехватчик») с Эльсой Патаки в главной роли.

На этих кадрах 45-летняя мама троих детей спасает мировой порядок не хуже своего знаменитого супруга. Мощно, брутально, в духе Сары Коннор из «Терминатора».

Эльса играет капитана армии США, которая командует станцией ракет-перехватчиков. Ей необходимо сбить 16 ядерных ракет, направленных на американские города, но ее собственный военный объект оказывается захвачен. И вот совсем неслабой женщине приходится отбивать его у террористов, используя все свои смертоносные навыки.

Боевик выйдет на Netflix 3 июня.

Напомним, у Патаки есть собственный персонаж в киновселенной «Форсаж», также она играла жену героя Криса Хемсворта в военной драме «Кавалерия» 2018 года.

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