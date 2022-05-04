Новый фильм с Джонни Деппом отправится в Канны на поиски инвестора

Возможно, разрушенная бывшей женой актерская карьера Джонни Деппа еще восстанет из пепла, как птица феникс.

Проект нового фильма с участием актера под названием «Жанна Дю Барри» отправится на Каннский кинофестиваль 2022 года, чтобы найти инвестора. Новость сообщает издание Deadline, отмечая, что для актера это будет первый художественный фильм за три года.

Запланированная картина представляет собой французскую историческую драму о Жанне Беку — женщине, рожденной в бедности, но поднявшейся по карьерной лестнице при дворе короля Людовика XV Возлюбленного, чтобы стать его любовницей. Депп должен сыграть собственно короля, а французская актриса Майвенн Ле Беско исполнит одну из ролей и выступит режиссером картины. Также в актерском составе заявлен Пьер Ришар.

Издание отмечает, что Джонни не снимался в игровом кино с 2019 года, когда работал над «Минаматой». Напомним, 58-летний актер судится с бывшей женой Эмбер Херд, рассказавшей прессе о побоях со стороны мужа, и считает себя жертвой «культуры отмены», потому как крупные студии отвернулись от него из-за семейного скандала.

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