«Человеку-пауку» 20 лет: Тоби Магуайар задыхался в культовой сцене поцелуя вниз головой

3 мая исполнилось 20 лет культовому фильму «Человек-паук» с Тоби Магуайаром. Он вышел на заре эпохи кинокомиксов — в 2002 году.

По этому случаю фанаты вспоминают знаменитые сцены из этой картины. Ну а самой запоминающей из них наверняка является та, где Человек-паук целуется под дождем со своей будущей девушкой Мэри Джейн, которую он только что спас от нападения насильников в переулке.

Напомним, супергерой в этот романтический момент висел на паутине вниз головой. Героиня, которую сыграла Кирстен Данст, ради поцелуя не стала снимать маску со своего спасителя, чтобы сохранить его конфиденциальность, а только приспустила ее, чтобы получить доступ к губам молодого человека.

Оказывается, для Тоби Магуайара это была крайне сложная сцена. Во время нее он практически задыхался.

«Дождь лил мне в нос… А затем Кирстен стянула маску мне на нос и тем самым перекрыла проход для воздуха, так что я не мог дышать, — цитирует актера издание The Hollywood Reporter. — А потом она поцеловала меня, перекрыв и второй проход для воздуха, так что мне вообще стало нечем дышать».

Тоби рассказал, что в тот момент он «практически задыхался», и ему приходилось делать быстрые короткие вдохи краем рта.

«На самом деле это было очень тяжело. Это было действительно сложно. Когда они кричали «снято», у меня полностью кончался воздух, — вспоминает актер. — Это была пытка. Это заставляет понять, насколько важен кислород».

Но все перенесенные звездой страдания оправдали себя. «Человек-паук» стал первым фильмом, который преодолел отметку в 100 миллионов долларов за первую неделю проката и заставил мировую индустрию развлечений относиться к кинокомиксам серьезно.

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