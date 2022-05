Любовь слегка за 60: Дэвид Духовны снимется в ромкоме с актрисой Мег Райан

Новым фильмом звезды «Секретных материалов» Дэвида Духовны станет ромком. Картина называется What Happens Later («Что происходит потом»), съемки должны начаться в конце 2022 года в американском штате Арканзас.

Как сообщает Variety, партнершей 61-летнего актера станет 60-летняя Мег Райан. Она же выступит в качестве режиссера фильма. Для нее это будет триумфальное возвращение к жанру. Актриса уже 13 лет не играла в ромкомах (после фильма «Это развод!»), а ведь ее считают королевой романтической комедии.

По сюжету нового фильма, двое бывших возлюбленных, чей роман закончился еще несколько десятилетий назад, оказываются в снежной ловушке на пути в аэропорт посреди ночью. Оба просто хотят вернуться домой, но им придется провести несколько часов вместе и вникнуть в проблемы друг друга.

Женщина осталась все такой же своенравной и независимой, свободной от каких-либо связей, в то время как мужчина недавно развелся и теперь переосмысливает свою жизнь и отношения с бывшей женой и дочерью. Парочка возвращается к своему совместному прошлому и выясняет, что они запомнили тот роман совершенно по-разному. Но возможно, у них даже есть шанс на новое счастье.

Планируется, что премьера фильма состоится в 2023 году.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.