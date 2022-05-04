Дэниел Рэдклифф стал рок-звездой в трейлере нового фильма

3 мая в Сети появился тизер-трейлер нового фильма с Дэниелом Рэдклиффом. Звезда «Гарри Поттера» снова сыграл в байопике, но на этот раз музыканта.

Картина называется Weird: The Al Yankovic Story («Странный: История Эла Янковича»). Этот самый Эл Янкович — американский аккордеонист, ставший известным благодаря своим музыкальным пародиям. Так же у него есть и собственные песни – всего 14 полноформатных и 3 мини-альбома. Музыкант взял себе псевдоним Странный Эл и сумел добиться славы в США (сейчас ему 62 года). Об этом, собственно, и фильм.

Тизер, правда, больше отсылает зрителей к историям о восхождении рок-легенд: шумные стадионы, группа на сцене, полуголый вокалист и тернистый путь к успеху. Так что, даже если вы ничего не знаете о Странном Эле, фильм обязан вам понравиться, если вы любите музыку. И Дэниела.

Премьера картины намечена на осень 2022 года на американском канале Roku. Добавим, что в ней также появится молодая Мадонна в исполнении актрисы Эван Рейчел Вуд.

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