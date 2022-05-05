Мелодрама «Супергерои» и другие премьеры недели

«Супергерои» (оригинальное название — Supereroi), 2021, Италия, мелодрама.

Режиссер: Паоло Дженовезе. В ролях: Алессандро Борги, Жазмин Тринка и др.

В российском прокате с 5 мая.

Свободная от предрассудков и обязательств художница Анна и привыкший просчитывать все до сотой доли процента физик Марко знакомятся, как и положено будущим влюбленным, под романтическим вечерним дождем. Естественно, категорически не похожим друг на друга молодым людям суждено быть вместе: противоположности, пусть и не слишком стремительно, сближаются, съезжаются, не забывая при этом ссориться, расходиться и убеждать таким образом зрителей, не верящих в дождливую романтику, в реальности происходящего.

В какой-то момент Анне приходит в голову любопытная идея, согласной которой современные супергерои — это не какой-нибудь очередной Человек-бамбук и его соратники-мстители, а обычные семейные люди, умудряющиеся годами сохранять свой брак (мол, тут без сверхспособностей не обойтись). Девушка начинает рисовать комиксы, основанные на ее с Марко совместной жизни, и мгновенно становится звездой.

Автор «Супергероев» Паоло Дженовезе тоже однажды проснулся звездой — помог ему в этом блестящий фильм «Идеальные незнакомцы», адаптированный во множестве стран (российская версия, напомним, называлась «Громкая связь»). Прослыв крупным специалистом по вопросам отношений, итальянский режиссер и сценарист продолжил свои исследования, но уже без прежнего огонька, поэтому новая работа Дженовезе вряд ли вызовет у его зарубежных коллег желание сделать собственную версию.

Душещипательных киноисторий о большой любви, над которой не властны годы, расстояния и смертельные болезни, хватает в любой стране, в том числе и в России, — чтобы снять что-то подобное, сверхспособности точно не нужны.

«Где Анна Франк» (оригинальное название — Where Is Anne Frank), 2021, Бельгия — Франция, анимационный.

Режиссер: Ари Фольман.

В российском прокате с 5 мая.

Европейские мультипликаторы взялись за совсем, казалось бы, немультяшную историю — судьбу Анны Франк, еврейской девочки, погибшей в немецком концлагере и ставшей знаменитой после публикации ее дневника. Авторы дали волю фантазии и перенесли действие в современность, сделав главной героиней не саму Франк, а девочку Китти — ту самую вымышленную подругу Анны, которой и были адресованы записи в знаменитом дневнике.

«Хэллбендер» (оригинальное название — Hellbender), 2021, США, ужасы.

Режиссеры: Джон Ло, Зельда Адамс, Тоби Поузе. В ролях: Зельда Адамс, Тоби Поузер и др.

В российском прокате с 5 мая.

Воспользовавшись бойкотом крупных голливудских студий, российский прокат оккупировали трехкопеечные американские ужастики: один из них расскажет о маме и дочке, живущих на отшибе и играющих в семейной рок-группе. Согласно законам жанра по экрану разливаются реки крови, но, пожалуй, самое страшное в фильме — внешность героинь и исполняемая ими музыка.

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