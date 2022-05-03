За ширмой идеальной жизни: вышел трейлер психологического триллера «Не волнуйся, солнышко»

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер предстоящего психологического триллера «Не волнуйся, солнышко» (Don’t Worry Darling), снятого актрисой Оливией Уайлд.

Вместе с роликом появилось и подробное описание сюжета фильма. Действие картины развернется в 50-х годах, в закрытом экспериментальном городке, где живут сотрудники некого засекреченного проекта и их семьи. Одна из домохозяек этого идеализированного поселка считает, что у нее прекрасный брак и роскошная жизнь. Но затем она узнает, что ее муж и другие сотрудники предприятия работают над чем-то зловещим. Чтобы докопаться до правды, героиня готова пожертвовать своим местом в маленьком «раю на земле».

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Уайлд сама снялась в собственном проекте и собрала в нем блестящий актерский состав: Флоренс Пью («Маленькие женщины», «Черная вдова»), Гарри Стайлза («Дюнкерк»), Криса Пайна («Поцелуй на удачу», «Чудо-женщина»), Джемму Чан («Безумно богатые азиаты», «Вечные») и других.

На западе премьера фильма запланирована на 23 сентября. Покажут ли его в российских кинотеатрах, остается под вопросом.

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