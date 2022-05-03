Съемки «Форсажа-10» закончит режиссер «Перевозчика»

Новости со съемочной площадки «Форсажа-10»: на место ушедшего с поста режиссера Джастина Лина, ранее снявшего пять частей гоночной франшизы, пришел его французский коллега Луи Летерье.

О состоявшейся замене сообщает издание Variety, отмечая, что нового постановщика нашли менее, чем за неделю. Ведь простой съемок такого фильма обходился студии Universal в сумму от 600 тысяч до 1 миллиона долларов в день.

Напомним, что Летерье снял блокбастеры «Перевозчик», «Перевозчик-2», «Невероятный Халк», «Битва титанов» и «Иллюзия обмана». Опыт боевиков у него есть, но режиссер пришел во франшизу, где почти все создано Лином. Не получилось бы как с «Лигой справедливости».

Тем временем в западной прессе ходят слухи, что Джастин ушел с поста режиссера из-за непрофессионализма Вина Дизеля. Якобы 54-летний актер начал опаздывать на съемки, забывать свои реплики и перестал поддерживать физическую форму. А ведь у него еще одиннадцатый «Форсаж» запланирован…

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