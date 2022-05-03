Вдова Элвиса Пресли пришла в восторг от нового биографического фильма о певце

В мае, на Каннском кинофестивале состоится премьера нового байопика «Элвис» — о легендарном актере и певце Элвисе Пресли. Самого секс-символа XX века сыграл 30-летний Остин Батлер, а его наставника и менеджера, полковника Тома Паркера – Том Хэнкс.

Вдова Элвиса, 76-летняя Присцилла Пресли уже ознакомилась с картиной и высказалась в соцсетях об увиденном. Биографический фильм о бывшем муже явно произвел на нее впечатление.

«Это история об отношениях Элвиса и полковника Паркера, — пишет Присцилла. — Это правдивая история, рассказанная блестяще и творчески, которую мог передать только Баз (Лурман, режиссер, — Прим. авт.) с его уникальным художественным стилем. Остин Батлер, сыгравший Элвиса, выдающийся актер».

Вдова Пресли, которая сама была свидетелем многих событий, показанных в фильме, призналась, что во время просмотра она несколько раз говорила «вау!», когда смотрела на игру главного героя.

«Эта история, как мы все знаем, не имеет счастливого конца. Но я думаю, вы немного лучше поймете путешествие Элвиса, переданное режиссером, который вложил свои сердце, душу и много часов работы в этот фильм», — подытожила актриса.

Напомним, Элвис и Присцилла были женаты в 1967-1973 годах, у них есть дочь Лиза-Мари, которая в свое время выходила замуж за Майкла Джексона. Сам Элвис умер в 1977 году в 42-летнем возрасте при странных обстоятельствах, его фанаты еще долго не могли поверить в смерть кумира.

В американских кинотеатрах байопик от культовом артисте выйдет 24 июня.

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