Ана Де Армас сыграет главную роль в «Балерине» — спин-оффе «Джона Уика»

У фильмов о Джоне Уике появится спин-офф под названием «Балерина». Работа над ним официально запущена, рассказали представители киностудии Lionsgate на выставке CinemaCon 28 апреля. Съемки стартуют уже летом 2022 года.

Как передает издание ComicBook, главную роль в новой картине сыграет Ана де Армас, которой вот-вот исполнится 34 года. Режиссером назначен Лен Уайзман, работавший над франшизой «Другой мир» и ремейком «Вспомнить все» 2012 года. О, да, этот постановщик знает, как снимать фильмы про убийственных красоток.

Создатели боевика уверяют, что «Балерина» будет отличаться от «Джона Уика» по стилю, хотя сюжет развернется в той же вселенной киллеров и наемников.

Добавим, что Ана де Армас находится на взлете своей карьеры. Один за другим у нее вышли весьма раскрученные блокбастеры Yesterday, «Достать ножи», «Ночной портье» и «Не время умирать», готовится к выходу боевик «Серый человек». Также актриса снялась в роли Мэрилин Монро в байопике «Блондинка».

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