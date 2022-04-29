Студия Lionsgate анонсировала сиквел «Грязных танцев» с участием Дженнифер Грей

Первый фильм, покоривший сердца миллионов, вышел на экраны 35 лет назад.

28 апреля на киновыставке CinemaCon в Лас-Вегасе, похоже, объявили начало работы над сиквелом культового фильма «Грязные танцы» 1987 года.

Во время видеопрезентации планов студии Lionsgate были показаны отрезки из оригинальной мелодрамы, и голос за кадром сказал: «Дженнифер Грей возвращается к Келлерману в следующей главе».

Напомним, что актриса Дженнифер Грей сыграла главную роль в «Грязных танцах» — девушки Бэби, которая влюбилась в героя Патрика Суэйзи. А Келлерман – это фамилия владельца пансионата, в котором проходило действие фильма.

Западные СМИ расценили данное сообщение, как анонс сиквела. Портал Entertainment Weekly, например, вспомнил, что «Грязные танцы» уже пытались продолжить. Был снят небольшой сериал в 1988 году, затем в 2004-м вышел приквел «Грязные танцы: Гаванские ночи», в котором Патрик Суэйзи сыграл учителя танцев. Правда, эта картина с треском провалилась в прокате и мало кому запомнилась. А еще была телеверсия 2017 года, показанная каналом ABC, высмеянная критиками.

Издание отмечает, что еще в 2020 году знало о том, что Дженнифер Грей работает над безымянным фильмом Lionsgate, действие которого происходит в 90-х годах. Журналисты понадеялись, что эти «новые танцы» получатся лучше, чем «Гаванские ночи».

Добавим, что актрисе уже 62 года. В последние 20 лет она снималась довольно редко, зато в 2010 году выиграла в американских «Танцах со звездами». Патрик Суэйзи, к сожалению, умер в 2009-м.

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