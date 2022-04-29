Дочь Умы Турман получила роль в новом фильме Брэдли Купера

Дочь Умы Турман и Итана Хоука, 23-летняя Майя Хоук присоединилась к актерскому составу нового фильма Брэдли Купера «Маэстро», посвященного жизни композитора Леонарда Бернстайна. Драма выйдет на Netflix.

Купер выступает в этом проекте режиссером, соавтором сценария, продюсером и исполнителем главной роли. Он экранизирует 30-летний отрезок биографии гениального дирижера, включающий в себя историю любви и брака Бернстайна с актрисой Фелицией Монтеалегре (ее играет Кэри Маллиган).

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, съемки фильма начнутся в Нью-Йорке уже в мае текущего года. Хоук досталась роль дочери Бернстайна — Джейми.

Напомним, что фильмография у молодой актрисы пока достаточно скромная, в ней с трудом набирается с десяток проектов. Зато среди них значатся сериал «Очень странные дела» и «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.

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