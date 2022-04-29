Режиссер «Аферы по-американски» снял новый фильм с Бейлом, Робби, Тейлор-Джой и Де Ниро

Режиссер криминальных комедий «Мой парень — псих» и «Афера по-американски» Дэвид Оуэн Рассел снял еще один фильм в этом жанре с блестящим звездным составом. В его новом проекте задействованы Кристиан Бейл, Марго Робби, Джон Дэвид Вашингтон, Рами Малек, Зои Салдана, Майк Майерс, Майкл Шеннон, Крис Рок, Аня Тейлор-Джой, певица Тейлор Свифт и Роберт Де Ниро.

27 апреля на киновыставке CinemaCon представитель компании Disney объявил, что эта картина получила название «Амстердам». За съемки отвечала киностудия 20th Century.

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Как передает издание Deadline, сюжет расскажет о троих друзьях — враче, медсестре и адвокате, — которые неожиданно попадают в запутанную криминальную историю. Действие происходит в начале XX века, фильм наполнен рок-н-ролльной атмосферой и веселым абсурдом.

Предварительная дата выхода картины — 4 ноября 2022 года.

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