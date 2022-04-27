Роберт Паттинсон снова сыграет мрачного супергероя в сиквеле «Бэтмена»

Сколько бы Роберт Паттинсон не жаловался на сложные съемки «Бэтмена», а залезть в костюм летучей мыши еще раз ему придется.

26 апреля на киновыставке CinemaCon в Лас-Вегасе было объявлено, что у нового фильма про Темного рыцаря Готэма точно появится. Режиссер Мэтт Ривз и исполнитель главной роли Роберт Паттинсон вернутся к своим обязанностям. Сиквел ожидается уже в 2024 году.

«Спасибо всем за огромную поддержку «Бэтмена». Мы не смогли бы добиться этого без веры и энтузиазма всех ваших команд (фанатов. — Прим. авт.) по всему миру, — сказал Ривз на мероприятии. — Я рад вернуться в эту вселенную для следующей главы».

Добавим, что даже без проката в России новый «Бэтмен» окупился более чем в три раза, заработав в кинотеатрах более 750 миллионов долларов. А когда кинокомикс вышел на потоковом сервисе HBO Max, то за первую неделю получил более 4 миллионов просмотров, что больше, чем у «Матрицы-4» и новой «Дюны».

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