Создатели фильма «Барби» с Марго Робби объявили дату выхода картины и актерский состав

26 апреля на киновыставке CinemaCon была озвучена дата выхода нового фильма «Барби» — истории про знаменитую куклу, главную роль в которой играет голливудская блондинка Марго Робби.

Релиз картины от режиссера Греты Гервиг («Леди Берд», «Маленькие женщины») назначен на 1 июля 2023 года. Производство уже запущено. Студия Warner Bros. также показала первый кадр с главной героиней, он опубликован на странице компании в Twitter.

больше по теме Королева Елизавета II стала Барби: выпущена кукла в образе британского монарха Новая игрушка поступила в продажу как раз ко дню рождения правительницы.

Кроме того, зрителям объявили, что в проекте снимаются не менее 20 звезд. Робби играет саму Барби, а роль ее возлюбленного Кена досталась Райану Гослингу. Также в проекте заняты Америка Феррера, Симу Лю, Кейт Маккиннон, Майкл Сера, Уилл Феррелл, Кингсли Бен-Адир, Реа Перлман и другие актеры.

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Возможно, это будет история о девушке, чья жизнь вполне могла бы вдохновить производителей игрушек на создание куклы Барби. Хотя Феррелл как раз играет директора фабрики игрушек.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.