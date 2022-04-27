Тянут за хвост: выход сиквела «Кота в сапогах» снова отложили

Сиквел мультфильма «Кот в сапогах» от студии DreamWorks Animation снова «убежал» от зрителей. Сказочная премьера, которая должна была состояться еще в конце 2018 года, перенесенная на сентябрь 2022-го, теперь переехала на рождественские праздники.

Как сообщает издание Deadline, новая дата выхода картины на западе – 21 декабря. В тех же числах в американских кинотеатрах будут крутить блокбастеры «Аватар-2» и «Шазам-2».

Напомним, в сиквеле под названием «Кот в сапогах: Последнее желание» к своим ролям в озвучке вернулись Антонио Бандерас и Сальма Хайек. Также персонажи мультфильма говорят голосами Флоренс Пью, Оливии Колман и других западных звезд. По сюжету, главный герой понял, что истратил все свои девять жизней, и теперь его может спасти от смерти только чудо, на поиски которого он и отправится.

Стоит ли ждать релиза картины в России – пока под вопросом. Ведь прокатчиком «Кота в сапогах» является компания Universal Pictures, а она присоединилась к протесту голливудских студий, изъявших свои новинки 2022 года из российских кинотеатров.

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