Шпионский боевик «Серый человек» с Райаном Гослингом получил дату выхода

Новый шпионский боевик от Netflix «Серый человек» получил дату выхода. В американских кинотеатрах он появится 15 июля, а через неделю станет доступен для просмотра на потоковом сервисе.

Об этом сообщает издание Deadline, отмечая, что данный фильм стал самым бюджетным полнометражным проектом Netflix — на него потратили 200 миллионов долларов. Ожидается, что на экране будет на что посмотреть: взрывы, погони, перестрелки, фантастические трюки и тому подобное.

Ну и, конечно же, звездные лица. В картине снялись Райан Гослинг, Крис Эванс и Ана де Армас. Режиссерами и сценаристами выступили братья Руссо, работавшие над финальными «Мстителями» Marvel.

Фильм основан на серии из десяти книг писателя Марка Грини. Создатели хотят сделать из него большую франшизу, которая сможет поспорить даже с бондианой. Гослинг и Эванс играют бывших сотрудников ЦРУ, профессиональных киллеров. И по какой-то причине второй охотится на первого. Их противостояние разворачивается в разных точках земного шара.

Покажут ли «Серого человека» в России в середине лета — большой вопрос. Ведь компания Netflix приостановила свою деятельность в нашей стране в 2022 году.

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