Бэтмен просится назад: Warner Bros. хочет вернуться на российский рынок

Из-за ситуации в мире голливудская студия Warner Bros. изъяла свои новинки 2022 года из российского проката, такие как «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном и третья часть «Фантастических тварей». Грядущие релизы компании тоже пока под вопросом.

Но, несмотря на большой голливудский протест, студия все-таки хочет вернуться на российский рынок. Об этом на выставке CinemaCon в Лас-Вегасе говорил президент международного кинопроката Warner Bros. Pictures Эндрю Криппс.

Он отметил, что Россия обычно приносит около 5% дохода от международного проката. По его словам, закрытие кинотеатров из-за пандемии уже сильно ударило по индустрии. А что касается последних событий, то менеджер выразил надежду на их скорое завершение и возобновление проката фильмов.

«Я просто надеюсь, что мы сможем добраться до места и времени, когда можно будет вернуть продукт в страну», — цитирует Криппса издание Deadline.

Руководитель добавил, что в России, как и в Китае, где часть кинотеатров до сих пор закрыта, большой проблемой является пиратство. А в Южной Корее наблюдает явный отток зрителей из кино. Зато потихоньку растут рынки в Японии, Австралии и на Ближнем Востоке, но студии хотелось бы более скорого роста.

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