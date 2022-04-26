В сиквеле мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» появятся 240 персонажей комиксов

Перенесенный на лето 2023 года сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» готовит для фанатов комиксов множество сюрпризов.

25 апреля на выставке CinemaCon в Лас-Вегасе продюсеры проекта Фил Лорд и Кристофер Миллер рассказали, что масштабы второй части анимационной картины станут в разы больше. Подробности передает издание Variety.

Так, если действия первого мультфильма 2018 года проходят в одной вселенной, лишь украдкой заглядывая в параллельные миры, то в сиквеле герои-пауки будут биться уже в шести вселенных. И персонажей станет больше. Если в первой части их было около 40, то во второй ловите 240! В комиксах про Человека-паука должно найтись такое количество героев и злодеев.

Создатели проекта показали ролик, из которого гости выставки узнали, что в новом мультфильме, кроме старых знакомых Майлза Моралеса и Гвен Стейси, появятся Адриан Тумс (Стервятник), Мигель О’Хара (Человек-паук 2099) и беременная Джессика Дрю (Женщина-паук).

Мультфильм отлично ляжет на почву, заделанную фильмом Marvel «Человек-паук: Нет пути домой». Именно Спайдермен стал тем персонажем, который открыл любителям комиксов существование мультивселенной и проблемы, с которыми сталкивается герой, путешествующий в другие реальности. В результате на больших экранах появляется все больше людей-пауков из разных миров, которые действуют заодно. Это новый тренд супергероики, который вскоре может повторить и киновселенная DC. У нее тоже много Бэтменов, если что.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.