Фантастический триллер «Вивариум» и другие премьеры недели

«Вивариум» (оригинальное название — Vivarium), 2019, Ирландия — Бельгия, фантастика.

Режиссер: Лоркан Финнеган. В ролях: Имоджен Путс, Джесси Айзенберг и др.

В российском прокате с 28 апреля.

Учительница Джемма и ее бойфренд, балагур-работяга Том, подыскивают домик для совместного проживания: привлеченные яркой рекламой, они заходят в агентство по продаже недвижимости, где их встречает странный менеджер с ужимками андроида и стандартными риелторскими заманухами («покупать надо сейчас, а то завтра уже все разберут»). Том и Джемма соглашаются съездить посмотреть дом в модном коттеджном поселке и убеждаются, что там действительно все как в рекламе — чисто, аккуратно, солнечно, но как-то подозрительно безлюдно.

Подозрения усиливаются, когда в разгар осмотра менеджер вдруг исчезает. Пытаясь покинуть странный поселок, молодые люди безуспешно накручивают на своем «Гольфе» круги по одинаковым улочкам, больше напоминающим лабиринт, и в конце концов остаются без бензина. Выезда нет, выхода тоже, мобильная связь не работает — паре остается лишь вернуться в дом, в холодильнике которого гостеприимно остывает заботливо припасенное кем-то шампанское.

Авторы умного, крепко сбитого и местами откровенно страшного научно-фантастического триллера рассуждают о вполне бытовых, даже приземленных вещах, не забывая поглумиться над азбучными истинами (например, над тем, что настоящий мужчина якобы должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына).

Зрители, стремящиеся всегда и везде докопаться до истины, в какой-то степени пойдут по стопам главного героя и, скорее всего, будут в итоге разочарованы, а вот публика менее прямолинейная, возможно, сочтет картину весьма поучительной. Как бы то ни было, и те и другие наверняка сойдутся в одном — агентам по продаже недвижимости доверять ни в коем случае нельзя.

«Бука. Мое любимое чудище», 2021, Россия, анимационный.

Режиссеры: Виктор Глухушин, Максим Волков.

В российском прокате с 28 апреля.

Пошла однажды принцесса искать мужчину своей мечты и в общем-то его нашла, только вместо неотразимого принца им оказался местный разбойник с весьма непрезентабельной внешностью, на беду свою, пленивший царскую дочку. Теперь капризная девица бередит нежную душу разбойника, а заодно устанавливает на его территории свои порядки, смешивая таким образом сюжет «Красавицы и Чудовища» с «Вождем краснокожих».

«Операция «Мясной фарш» (оригинальное название — Operation Mincemeat), 2021, Великобритания, драма.

Режиссер: Джон Мэдден. В ролях: Колин Ферт, Мэттью Макфэдьен и др.

В российском прокате с 28 апреля.

Оказывается, тонкий английский юмор даже во время Второй мировой работал безотказно: самой яркой «шуткой» стала история о том, как в 1943 году британцы подбросили немцам труп бродяги, одетого в офицерский мундир. В карманах «офицера» находилась «секретная информация» о грядущем вторжении англичан в Грецию, в то время как реальной целью была Сицилия.

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