Sony Pictures запустили в разработку «Веном-3» и сиквел новых «Охотников за привидениями»

А также третий фильм «Великий уравнитель».

Кинокомпания Sony Pictures снимет третий фильм про Венома с Томом Харди. Франшиза про инопланетного врага Человека-паука без самого Человека-паука оказалась удачной. Первая часть 2018 года заработала в прокате 856 миллионов долларов, вторая 2021 года — 502 миллиона.

Своими планами студия поделилась на выставке CinemaCon 25 апреля. Как передает издание Variety, киноделы собираются также снять сиквел нового фильма «Охотники за привидениями: Наследники», который заработал 200 миллионов долларов в прокате. Оба упомянутых проекта уже находятся на ранней стадии разработки.

На мероприятии Sony поделилась со зрителями роликом, анонсирующим продолжения «Венома» и «Охотников», а также «Крэйвена-охотника» (будущий фильм про еще одного врага Человека-паука), третью часть «Великого уравнителя» и другие новинки.

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