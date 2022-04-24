Режиссер «Мумии» с Томом Крузом назвал этот фильм самым большим провалом в своей жизни

Алекс Куртцман говорит, что в картине был миллион моментов, о которых он сожалеет.

В 2017 году вышел приключенческий боевик «Мумия» — перезапуск франшизы с Томом Крузом, Софией Бутеллой и Расселом Кроу. Снял его режиссер и продюсер Алекс Куртцман.

Фильм не оправдал кассовых ожиданий своих создателей и был разгромлен критиками за бессвязное повествование. Планы на трилогию были моментально свернуты.

И вот, что спустя годы постановщик этой картины говорит о ней.

«Я склонен придерживаться точки зрения, что люди ничему не учатся на своих успехах, нас всему учат именно неудачи. И это был, наверное, самый большой провал в моей жизни, как в личном, так и в профессиональном плане», — рассказал Куртцман в подкасте Bingeworthy на портале The Playlist. «Есть около миллиона вещей, о которых я сожалею в этом фильме, но он также дал мне так много подарков, которые невыразимо прекрасны. Я не стал режиссером, пока не снял этот фильм, и не потому, что он был хорош, а потому, что это было не так».

Алекс добавил, что провал «Мумии» сделал его более жестким и четким режиссером. Теперь, если он чувствует, что в работе что-то не так, он будет стоять на своем до конца, пока не исправит ситуацию. Куртцман отметил, что у любого успешного человека есть в запасе история, как он поднимался после неудачи, и это закаляло характер. Так что сейчас постановщик благодарен за то, что в его жизни была «Мумия» 2017 года.

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