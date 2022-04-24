Аня Тейлор-Джой задумала побрить голову ради приквела «Безумного Макса»

Элегантная блондинка Аня Тейлор-Джой задумала побрить голову ради роли Фуриосы из «Безумного Макса». Напомним, что 26-летняя актриса заявлена на главную роль в приквеле о становлении воительницы из боевика «Дорога ярости» 2015 года, а этот персонаж в исполнении Шарлиз Терон ходила с экстремально короткой стрижкой.

Как рассказала изданию Variety художник по костюмам будущего фильма «Фуриоса» Дженни Биван, Аня хочет состричь волосы, но режиссер Джордж Миллер против этого. Как будет в итоге, пока неизвестно.

Вполне возможно, что молодая актриса приблизится к образу из предыдущей картины только в конце приквела, и, наверняка, это преображение будет обыграно сюжетом. Но фанаты Тейлор-Джой будут в шоке, если девушка расстанется со своими волосами.

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Напомним, что злодея в «Фуриосе» сыграет Крис Хемсворт. Выход фильма намечен на май 2024 года.

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