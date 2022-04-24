Главному герою фильма «Варяг» сначала скрыли гениталии, а затем нарисовали их на компьютере

Актерам не дали сниматься в боевых сценах абсолютно голыми, но наготу им все-таки обеспечили.

В новом интервью режиссер Роберт Эггерс рассказал о съемках своего нового фильма «Варяг», который российские зрители должны были увидеть в кино 28 апреля, но западный прокатчик отменил премьеру в РФ.

38-лений постановщик поделился, что работал с лучшими историками и археологами, специализирующимися на викингах. В проекте было множество непростых сцен, таких как нападение на деревню с сотнями статистов, ночной шторм на корабле и бои обнаженных мужчин на вулкане.

Когда Эггерс упомянул последнее, журналист спросил его, не пришлось ли стирать на компьютере мужские гениталии в голых боевых сценах.

«На самом деле нам даже пришлось добавлять некоторые вещи в цифровом виде, потому что актеры были в трусах (специальном обтягивающем белье телесного цвета, — Прим. авт.), ведь никто не хотел, чтобы они случайно отрезали себе что-нибудь мечами. Так что нам пришлось добавить несколько компьютерных гениталий для некоторых кадров, чтобы они не выглядели как кукла Кен», — поделился режиссер с изданием The Hollywood Reporter.

Режиссер подчеркнул, что все должно было выглядеть правдоподобно. Поэтому перед «дорисовыванием» частей тела исполнителя главной роли Александра Скарсгарда, его туловище несколько раз просканировали. Ну, что бы все-все получилось, как реальности. Так что знайте — мужское достоинство актера, случайно промелькнувшее в кадре, не настоящее, но выглядит максимально правдоподобно.

Кстати, после съемок фильма всем звездным актерам раздали сувениры из реквизита. Николь Кидман получила в подарок меч, а Александр Скарсгард – те самые трусы, в которых снимался.

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