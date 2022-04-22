В новом фильме Netflx Крис Хемсворт сыграл тюремщика, манипулирующего эмоциями заключенных

Все хотят увидеть красавчика Криса Хемсворта в четвертом фильме о Торе. Это этим летом у 38-летнего актера выйдет еще одна премьера — не менее любопытная.

Речь идет о фантастическом фильме Spiderhead («Побег из Спайдерхэд»), который потоковый сервис Netflix собирается выпустить 17 июня. Картину снял Джозеф Косински, режиссер блокбастеров «Трон: Наследие», «Обливион» и «Топ Ган: Мэверик». Это экранизация одноименного рассказа американского писателя Джорджа Сондерса.

Хемсворт играет начальника инновационной тюрьмы, где нет решеток и одинаковой робы. В обмен на смягчение приговора узники соглашаются на то, что им регулярно будут вводить психотропные вещества, меняющие их настроение. И вот в этом необычном исправительном учреждении появляется влюбленная парочка (парня и девушку играют Майлз Теллер и Джерни Смоллетт). Как же будет развиваться их роман, когда все эмоции находятся под контролем тюремщика? А ведь эти ребята еще и задумали сбежать.

Добавим, что фильм должен был выйти еще в конце 2021 года, но по каким-то причинам релиз был задержан. А картина-то явно интересная.

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