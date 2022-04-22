Съемки нового фильма приостановили из-за неподобающего поведения Билла Мюррея

21 апреля кинокомпания Searchlight официально приостановила съемки комедийно-драматического фильма Being mortal («Быть смертным»), в котором играет 71-летний Билл Мюррей. Причем причиной задержки стало неподобающее поведение последнего.

Об этом сообщают источники издания Deadline. Есть вероятность, что звезду «Дня сурка» вообще исключат из данного проекта. А пока съемки приостановлены на неопределенное время — ведется расследование в отношении поведения актера.

Что конкретно случилось на площадке, журналисты не знают. Известно лишь, что жалобу на Билла подал не режиссер и не другой участник картины, Сет Роген. Но стоит вспомнить, что ранее у Мюррея уже были случаи конфликтов с коллегами. Например, он ругался с Люси Лью на съемках «Ангелов Чарли».

Добавим, что производство фильма «Быть смертным» как раз находится на середине процесса. Картину планируется выпустить в 2023 году.

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