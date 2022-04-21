Даже за миллион альпак: Джонни Депп заявил, что ни за что не вернется в «Пираты Карибского моря»

Актер считает, что его выгнали из франшизы из-за ложных обвинений.

После того, как за Джонни Деппом закрепилась дурная слава абьюзера, избивающего жену, его не пригласили в шестую часть «Пиратов Карибского моря». Грубо говоря, актера лишили его звездной роли капитана Джека Воробья.

Выступая на суде против своей бывшей жены Эмбер Херд, которая и создала ему плохую репутацию, Джонни заявил, что он и сам ни за что не вернется во франшизу о пиратах. Ни за какие коврижки.

Вопрос об этом во время заседания звезде задал адвокат его экс-супруги Бен Роттенборн.

«Мистер Депп, что если Disney придет к вам с 300 миллионами долларов и миллионом альпак, ничто на свете не заставит вас вернуться и работать со студией над фильмом «Пираты Карибского моря»? Верно?» — цитирует юриста портал Screen Rant. «Это правда, мистер Роттенборн», — ответил 58-летний актер.

Адвокат пытался указать на то, что знаменитая студия разорвала отношения со звездой еще до того, как Эмбер Херд рассказала журналистам о своих страданиях, то есть, она не виновата в крахе актерской карьеры бывшего мужа. Джонни же считает, что Disney хотели себя обезопасить и поспешили откреститься от оскандалившейся звезды.

Кстати, кроме Джека Воробья, Депп потерял еще и роль темного мага Грин-де-Вальда во франшизе «Фантастические твари».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.