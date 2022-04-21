Выход сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» отложили более чем на полгода

Теперь продолжения стоит ждать не раньше июня 2023-го.

Нерадостная новость для фанатов Человека-паука. Сиквел анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные», который должен был выйти 7 октября 2022 года, получил более позднюю дату релиза.

Как сообщает издание Deadline, теперь вторую часть мультфильма стоит ждать 2 июня 2023-го, а третью — 29 марта 2024-го.

Кроме того, компания Sony «подвинула» и другие свои проекты. Зато назвала дату выхода еще одного фильма из вселенной Человека-паука – «Мадам Паутины», в котором снимутся Дакота Джонсон и Сидни Суини. Он якобы должен быть готов к 7 июля 2023 года.

Напомним, «Человек-паук: Через вселенные» 2018 года получил премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, а также окупился в мировом прокате в четыре раза.

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