Зак Снайдер приступил к съемкам фантастического фильма «Мятежная луна»

В ночь на 20 апреля знаменитый режиссер Зак Снайдер («300 спартанцев», «Хранители», «Лига справедливости») сообщил о старте съемок своего нового проекта «Мятежная луна».

Это будет фантастический фильм о мирной колонии на окраине Вселенной, на которую напал космический тиран. Сценарий написал Снайдер в соавторстве с еще двумя коллегами, он же продюсирует проект. Новый блокбастер снимается для потокового сервиса Netflix.

Режиссер выложил в Twitter фотографии с первого дня съемок, а также поделился снимком актера Джимона Хонсу в гриме.

Добавим, что главную роль в фильме сыграет 40-летняя французская модель и актриса София Бутелла. Также в актерском составе заявлены Чарли Ханнэм и Рэй Фишер.

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