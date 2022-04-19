«Злая королева, очень злая»: Галь Гадот рассказала о своей роли в новой «Белоснежке»

Актриса снимается в диснеевской сказке и одновременно работает над сценарием для «Чудо-женщины – 3».

Популярная израильская актриса и модель Галь Гадот дала интервью журналу Forbes, в котором рассказала о том, как проходят съемки нового фильма «Белоснежка» для Disney.

Напомним, версию культового мультфильма с живыми актерами снимают в Англии, 36-летняя звезда играет в ней Злую королеву.

«Мне это нравится! — сказала Гадот со зловещим смехом. — Это весело, я делаю что-то другое. Я могу петь, танцевать и играть злодея, чего я никогда раньше не делала, и это самый первый злодей Disney. Мне очень нравится работать со всеми вовлеченными людьми». «Это просто отличный опыт, и мне он очень, очень нравится. А Злая королева очень злая, так что это будет интересно».

Актриса добавила, что параллельно она работает с режиссером Пэтти Дженкинс над сценарием третьей части кинокомикса «Чудо-женщина». Так что у Галь намечаются целых две крупных премьеры.

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Напомним, что на роль новой Белоснежки была взята 20-летняя актриса Рэйчел Зеглер. Девушка имеет колумбийские корни, поэтому многие зрители не сразу приняли то, что она должна исполнить культового персонажа со своей смуглой кожей.

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