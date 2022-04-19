Время строить: Джейсон Момоа сыграет в экранизации компьютерной игры Minecraft

Джейсон Момоа оторвал себе роли в «Дюне» и «Форсаже». А теперь нацелился на еще одну крупную франшизу.

В прессе появилась информация, что он находится на финальной стадии переговоров со студией Warner Bros., чтобы сыграть в экранизации популярной компьютерной игры Minecraft.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, проектом займутся продюсеры «Дюны», режиссером выступит мастер независимого кино Джаред Хесс. Студия уже много лет пытается запустить кинокартину в разработку, и сейчас, похоже, вплотную подобралась к реализации.

Напомним, игра Minecraft появилась в 2011 году и быстро набрала 100 миллионов пользователей по всему миру. Состоящий из блоков компьютерный мир-конструктор позволяет игрокам полностью перестраивать себя. Известны истории, когда фанаты игры создавали в виртуальной вселенной целые города и копии знаменитых объектов архитектуры.

Любопытно, что у самой игры нет сюжета как такового. Это творческая «песочница», где игрок сам придумывает, чем ему заниматься. Так что создателям нового фильма придется самим выдумать историю, связанную с Minecraft.

Добавим, что после успеха «Соника в кино» и «Анчартед» фильмы по видеоиграм явно стали популярными как у крупных студий, так и у зрителей.

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