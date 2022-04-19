Орландо Блум снимется в жестоком боевике с Энди Макдауэлл

У актера не было громких ролей после фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Новым фильмом 45-летнего голливудского красавчика Орландо Блума станет остросюжетный боевик Red Right Hand («Красная правая рука»).

По сюжету главный герой пытается вести тихую честную жизнь, заботясь о своей племяннице. Но темное прошлое не отпускает его. Появляется злодейка, которой нужно, чтобы мужчина вернулся к своему не совсем законному ремеслу. И когда персонаж Блума пойдет на все, чтобы защитить свою маленькую семью, его жизнь превратится в кошмар, где стираются границы между добром и злом.

Как сообщает издание Deadline, вместе с Блумом в картине сыграют Энди Макдауэлл («День сурка», «Четыре свадьбы и одни похороны») и Скотт Хейз («Веном», «Минари»).

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