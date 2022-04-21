Драма «Тед К. Унабомбер» и другие премьеры недели

«Тед К. Унабомбер» (оригинальное название — Ted K), 2021, США, драма.

Режиссер: Тони Стоун. В ролях: Шарлто Копли, Дрю Пауэлл и др.

В российском прокате с 21 апреля.

Если в погожий денек выйти на горный склон, лечь на травку и, прикрыв глаза, начать слушать звенящую тишину, можно испытать наслаждение, которое неспособны подарить человеку все самые передовые достижения цивилизации.

Тед Казински, в прошлом талантливый математик, а ныне убежденный сторонник отказа от предоставляемых научно-техническим прогрессом преимуществ, периодически вылавливает в горах штата Монтана свои порции блаженства, вот только получаются они слишком маленькими — то самолет над ухом прожужжит, то трактор неподалеку проедет, то еще какая-нибудь гадость с мотором затарахтит в самый неподходящий момент.

Естественно, возмущенный любитель природы пытается бороться — в частности, палит по самолетам из винтовки, но, так и не причинив железным врагам существенного вреда, начинает задумываться о более эффективной атаке.

История о том, как нелепый бородатый человечек, кажущийся неуклюжей пародией на Дон Кихота, превращается в знаменитого террориста-одиночку по прозвищу Унабомбер, рассказана изящно, неторопливо и даже с некоторым сочувствием по отношению к сбрендившему математику.

Охота за Тедом, два десятка лет рассылавшим по почте самодельные бомбы, стала самой долгой в истории ФБР, что в какой-то степени выглядит комично, ведь Казински — не хладнокровный маньяк а-ля Ганнибал Лектер, а всего-навсего закомплексованный идеалист.

В отличие от классических террористов, жаждущих отхватить кучу долларов или освободить коллег-преступников, экс-математик просил лишь о публикации в главных американских газетах своего манифеста «Будущее индустриального общества» (он, кстати, в итоге был напечатан). И не исключено, что индустриальное общество прислушалось бы к Теду, если бы только 26 человек не заплатили жизнями и здоровьем за право Унабомбера высказаться на страницах «Вашингтон пост».

«Слэпфейс» (оригинальное название — Slapface), 2020, США, ужасы.

Режиссер: Джереми Кипп. В ролях: Аугуст Матуро, Майк К. Мэннинг и др.

В российском прокате с 21 апреля.

После смерти матери тихий мальчуган по имени Лукас живет со старшим братом, терпит издевательства со стороны банды злых девчонок и не видит в жизни особых перспектив. Но однажды Лукас заводит странную дружбу с обитающим в лесу жестоким монстром, и теперь парню море по колено…

«Невыносимая тяжесть огромного таланта» (оригинальное название — The Unbearable Weight of Massive Talent), 2022, США, комедия.

Режиссер: Том Гормикэн. В ролях: Николас Кейдж, Педро Паскаль и др.

В российском прокате с 21 апреля.

Позабывшему о звездных временах Николасу Кейджу сегодня остается лишь одно — смеяться над собой. В новой комедии 58-летний актер играет списанного в утиль и погрязшего в долгах Ника Кейджа (то есть самого себя), которого некий испанский олигарх, выросший на «Диких сердцем», «Воздушной тюрьме» и «Скале», зовет в гости и обещает за приезд миллион.

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