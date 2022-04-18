В Сети появился трейлер фильма «Мы – Спартак»

В понедельник, 18 апреля, в Интернете появился трейлер фильма «Мы – Спартак», приуроченного ко дню рождения клуба. Премьера фильма состоится 22 апреля в онлайн-кинотеатре KION.

Главными героями стали люди, неразрывно связанные с историей футбольного клуба на протяжении многих лет. Например, Михаил Дивинский из фанатской группировки Fratria. Он расскажет правду об отношениях клуба и фанатского движения и современном «Спартаке».

Появится в кадре и футбольный чиновник Никита Симонян. Среди героев картины будет и Наталья Королева, правнучка Николая Старостина, одного из братьев-основателей «Спартака».

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