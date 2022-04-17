«Танос» Джош Бролин мог получить роль Бэтмена в киновселенной DC

Голливудский актер Джош Бролин сыграл космического злодея Таноса в киновселенной Marvel и еще одного супергероя в «Дэдпуле». А мог бы стать звездой DC и исполнить роль стареющего Бэтмена вместо Бена Аффлека.

54-летний артист рассказал в подкасте Happy Sad Confused, что он хотел попасть в фильмы Зака Снайдера («Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости»), но его не взяли в команду. Сам актер с удовольствием сыграл бы Бэтмена и даже рассказал, каким бы был темный рыцарь в его исполнении.

«Он был бы более старым и более хриплым, за неимением лучшего слова… Честно говоря, это была бы забавная сделка. И, может быть, я сделаю это, когда мне будет восемьдесят», — поделился Бролин.

Напомним, что Бен Аффлек был далеко не в восторге от своей роли Бэтмена, ему вообще не очень нравится снимать коммерческое кино. Актер согласился на исполнение этого персонажа, чтобы порадовать своих детей. Добавим, что он еще раз появится в маске летучей мыши на экране – в предстоящем кинокомиксе «Флэш».

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