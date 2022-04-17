«Было много драмы»: Серена Уильямс захотела сиквел «Короля Ричарда» про собственную историю

Ну и за старшую сестру тоже замолвила словечко.

У Уилла Смита есть надежда вернуться к роли отца знаменитых теннисисток Винус и Серены Уильямс, за которую он получил «Оскар».

В новом интервью 40-летняя Серена Уильямс поделилась впечатлениями от фильма «Король Ричард» и отметила, что ему не помешал бы сиквел, а то и два. Только чтобы в каждом продолжении внимание уделялось уже не папе, а личному пути в спорте обеих сестер. По словам звезды тенниса, ее и Винус дороги разошлись, и у каждой наберется материала на полноценный сценарий.

«У меня был тяжелый путь. Я не справилась, а затем смогла. Было много драмы. Целая теленовелла, — поделилась Серена с изданием Insider. — Я не думаю, что достаточно признаю свои достижения. Я из тех людей, которые говорят: «Если дело сделано, то сделано, я двигаюсь дальше». Потому что, если вы слишком много думаете о том, что вы сделали, вы можете перестать работать. И я никогда не хочу останавливаться. Я все еще пытаюсь достичь своих целей».

Напомним, фильм «Король Ричард» рассказывает историю отца Серены и Винус, который, будучи увлеченным идеей сделать из дочек звезд спорта, добился своей цели, имея за душой лишь безграничное упорство и веру в себя.

Байопик был номинирован на «Оскар» в 2022 году, но заветную статуэтку получил лишь исполнитель главной роли Уилл Смит. Правда, актер оскандалился на той же церемонии награждения, и теперь крупные киностудии опасаются с ним сотрудничать.

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