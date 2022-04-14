Бельчонок из «Ледникового периода» наконец-то съел свой орех

Время позитивных новостей. Бельчонок из анимационной франшизы «Ледниковый период» наконец съел свой многострадальный орех.

13 апреля в YouTube появился короткий ролик под названием The End («Конец»), в котором на экран вернулся сквозной персонаж «Ледникового периода», который всегда влипал в истории, пытаясь припрятать орешек на зиму. Но на этот раз ничего опасного с ним не случилось: зверек просто поел и пошел дальше. И даже не говорите, что не прослезились в этот момент.

«В последние дни студии Blue Sky небольшая группа художников собралась вместе, чтобы сделать последний кадр. Этот ролик — прощание, проводы на наших условиях», — прокомментировал автор видео.

Отметим, что Blue Sky — это американская анимационная студия, существовавшая с 1987 по 2021 год. Она выпустила пять частей «Ледникового периода», а также полнометражные мультфильмы «Титан: После гибели Земли», «Роботы», «Хортон», «Рио», «Фердинанд» и другие. Последней их крупной работой стал экшен «Камуфляж и шпионаж».

Однако Blue Sky принадлежала крупной компании 21st Century Fox, которую купила Disney. В 2021 году Микки Маус упразднил Blue Sky, и вот как талантливые аниматоры попрощались со своими зрителями.

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