До мурашек: Дэвид Кроненберг представил первый взгляд на свой ремейк «Преступлений будущего»

14 апреля в Сети появился тизер нового фильма канадского режиссера Дэвида Кроненберга, мастера независимых ужасов и триллеров. В этот раз именитый постановщик сделал ремейк своего же фильма «Преступления будущего» 1970 года.

Картина с новым актерским составом попала в основной конкурс Каннского кинофестиваля 2022 года. В ней сыграли такие звезды, как Вигго Мортенсен, Кристен Стюарт и Леа Сейду.

По сюжету в недалеком будущем становится модно изменять свое тело, добавлять новые органы, вживлять инородные предметы. Главный герой — артист, который сделал этот «тренд» частью своих перформансов. Спецслужбы уже следят за ним, так как действия «художника» могут привести к следующей фазе человеческой эволюции.

Тизер сообщает, что премьера научно-фантастической картины состоится в июне. Но перед этим ее покажут на Каннском фестивале, который пройдет в мае.

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