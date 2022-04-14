Кристен Стюарт влюбится в бодибилдершу в новом фильме

Звезда «Сумерек» и «Спенсер» снимется в романтическом триллере о мускулах.

Новый фильм, в котором снимется Кристен Стюарт, оказался романтическим триллером о мире бодибилдинга. Картина называется Love Lies Bleeding («Любовь, ложь, кровотечение» или «Любовь кровоточит»), ее съемками займется студия A24.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, режиссером и соавтором сценария выступит британка Роуз Гласс, в копилке у которой пока только один независимый хоррор «Святая Мод» 2019 года, тепло принятый западными критиками.

Сюжет нового фильма расскажет о жесткой конкуренции в мире бодибилдинга и качествах характера, необходимых для победы в нем, а также о пресловутой американской мечте. Худенькая Стюарт, конечно же, не будет перевоплощаться на накаченную спортсменку. Ей досталась роль любовницы и защитницы культуристки, которая участвует в соревновании.

Создатели картины хотят максимальной достоверности, поэтому пока еще ищут бодибилдершу, подходящую для партнерши Кристен. Напомним, сама 32-летняя актриса не скрывает свою бисексуальность, у нее было несколько романов с женщинами, а в 2021 году звезда «Сумерек» обручилась со сценаристкой Дилан Майер.

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