В Сети появились первые 10 минут «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном так и не вышел в российских кинотеатрах.

18 апреля ожидается его цифровой релиз на потоковом сервисе HBO Max, но уже можно посмотреть первые 10 минут кинокомикса, не выходя из дома. Правда, на итальянском языке.

Отделение студии Warner Bros. в Италии выложило отрывок фильма в YouTube. Благодаря ему можно оценить мрачную атмосферу и общий дух нового «Бэтмена», посмотреть на то, как режиссер Мэтт Ривз изобразил наполненный преступностью город Готэм.

Зрители могут увидеть первое убийство злодея Загадочника, а в конце ролика появится и сам Бэтмен, вышедший один против банды отморозков с разрисованными лицами.

Добавим, что в западных кинотеатрах фильм вышел в начале марта и уже окупился в прокате более чем в три раза.

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