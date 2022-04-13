Звезда «Матрицы» Хьюго Уивинг снимется вместе с Джулией Гарнер в напряженном фильме

Что-то давненько ничего не было слышно об актере Хьюго Уивинге – нашем любимом агенте Смите из «Матрицы» и владыке Элронде из «Властелина колец».

Недавно артисту исполнилось 62 года, и свою карьеру в кино он еще не собирается заканчивать. Он как раз присоединился к актерской команде нового австралийского фильма «Отель «Рояль» (The Royal Hotel).

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, в проекте задействованы еще одна звезда «Матрицы» Джессика Хенвик и известная по сериалам «Озарк» и «Изобретая Анну» Джулия Гарнер. Картину снимет студия See-Saw Films, которая недавно выпустила отмеченный множеством наград вестерн «Власть пса».

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Фильм будет основан на реальных событиях. По сюжету, две подруги путешествуют по Австралии, когда у них внезапно заканчиваются деньги. Одна из героинь убеждает вторую временно устроиться на подработку в бар одного провинциального шахтерского городка. Местные мужики рады двум молодым красоткам, но радушие постояльцев заведения слишком быстро переходит границу. Неожиданно девушки оказываются заложницами мужской грубости и потребительского отношения к женщинам.

Хьюго Уивинг сыграет владельца упомянутого бара. Съемки фильма начнутся в Австралии летом 2022 года. Создатели картины обещают зрителям море адреналина.

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